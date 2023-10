Energiesparmaßnahmen in Moers Start in verkürzte Eishallen-Saison

In der Energiebilanz der energieintensiven Halle wird das – da sind sich die Fachleute der Enni und die Politik einig – trotzdem deutlich spürbar. „Im Vorjahr konnten wir den Stromverbrauch in der auf drei Monate begrenzten Eiszeit halbieren und den Wärmebedarf um rund 40 Prozent reduzieren“, rechnet Benjamin Beckerle, Bereichsleiter der Enni Sport & Bäder Niederrhein (Enni), vor. Die ebenfalls bereits beschlossene energetische Sanierung der Eishalle wird aber erst später wirken. „Hier starten wir den Umbau frühestens 2025, wenn Förderanträge bewilligt und die Bauleistungen nach Ausschreibungen vergeben sind“, so Beckerle.