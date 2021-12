Kraftschub für Moers : „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ läuft Ende 2021 aus

Moers Alle Kommunen, für die der Stärkungspakt 2021 ausläuft, sind wieder in der Lage, ohne Stärkungspaktmittel einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt darzustellen. Auch die Stadt Moers gehört dazu.

Für die beteiligten Kommunen war es ein Kraftschub: das Stärkungspaktgesetz NRW. Der Landtag beschloss und veröffentlichte es im Dezember 2011, um überschuldeten sowie von Überschuldung bedrohten Städten und Gemeinden auf die Beine zu helfen. Nun läuft der so genannte „Stärkungspakt Stadtfinanzen“ für fast alle zum Jahresende 2021 aus. Rund 5,85 Milliarden Konsolidierungshilfe stellte das Land von 2011 bis 2020 im Rahmen des „Stärkungspaktes Stadtfinanzen“ für alle Regierungsbezirke bereit.

Im Gegenzug verpflichteten sich die Teilnehmenden zu Sanierungsmaßnahmen, die die jeweilige Bezirksregierung eng begleitete. Herzstück war die Prüfung und Genehmigung der Fortschreibungen der Sanierungspläne sowie der jeweiligen Haushalte. Die Kommunalaufsicht hat elf Kommunen durch das mehrstufige Verfahren begleitet. Mit dem Jahr 2021 endet für zehn die Teilnahme am Stärkungspakt. Neben Essen , Mönchengladbach , Korschenbroich, Oberhausen , Duisburg , Velbert , Solingen, Wuppertal und Remscheid gehört auch die Stadt Moers dazu. Die Regel für alle Teilnehmenden lautete: Der kommunale Haushalt muss mit Hilfe der Konsolidierungshilfe in fünf beziehungsweise sieben Jahren ausgeglichen werden.

„Die Kooperationsbereitschaft in den Rathäusern und Kreisverwaltungen war groß. Alle Kommunen, für die der Stärkungspakt 2021 ausläuft, sind wieder in der Lage, ohne Stärkungspaktmittel einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt darzustellen“, sagt Carsten Kießling, Hauptdezernent des zuständigen Dezernates 31. „Vor Ort haben viele Akteure mit der konsequenten Umsetzung der Einzelmaßnahmen am Erfolg des Stärkungspaktes mitgewirkt.“