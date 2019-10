Kirchenmusik in Moers : Stadtkirchen-Kantor will alle mit seiner Musik ansprechen

Eun-Sup Jang stellt sich am 24. November mit einem Orgelkonzert in der evangelischen Kirchengemeinde vor.

Stadtkirchenkantor Eun-Sup Jang hat sich ein hohes Ziel gesetzt: Er möchte mit seiner Musik dazu beitragen, dass viele Menschen die Stadtirche neu entdecken. „Damit sie lebendig und vielfältig bleibt“, sagt der 45-Jährige. Am 1. Oktober hat er in Nachfolge von Axel Berchem seinen Dienst als Kantor in der Moerser Stadtkirche angetreten (RP berichtete). Am Totensonntag, 24. November, stellt er sich den Gemeindemitgliedern und Musikfreunden in einem Konzert vor. Ab 18 Uhr wird er Orgelwerke von Bach und Demessieux sowie Kompositionen von Brahms auf dem Flügel vortragen. Damit soll jedoch nur ein Anfang gemacht sein. Seit einigen Tagen steht seine Planung für die nächsten Monate. Diese stellte er am Dienstag in der evangelischen Stadtkirche vor. In Vorbereitung ist schon das Krippenspiel, das an Heiligabend aufgeführt wird. 25 Kinder wollen daran teilnehmen.