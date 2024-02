Rundgänge in Moers Stadtgeschichte am ersten März-Wochenende erleben

Gleich drei Stadtführungen können Geschichtsinteressierte am ersten März-Wochenende erleben. Am Freitag, 1., um 10.30 Uhr geht es ‚Rund um den Königlichen Hof‘. Startpunkt ist am dortigen Busbahnhof. Wilfried Scholten beleuchtet die abwechslungsreiche und spannende Entwicklung des alten und neuen Verkehrs-, Geschäfts- und Schulzentrums. Dabei stehen wichtige und umkämpfte städtebauliche Projekte der Zwischen- und Nachkriegszeit im Mittelpunkt der Führung, zum Beispiel der im Zuge der Altstadtsanierung autogerechte Umbau der Stadtmitte in den 1970er Jahren und die Problematik heutiger Planungen. Die Teilnahme kostet acht Euro.