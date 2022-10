Stadtführungen : Unterwegs mit dem Moerser Wundermädchen

Moers Im Oktober finden in der Moers wieder spannende und informative Stadtführungen statt. Beim ersten Teil der Stadtführungstrilogie ‚Moers 1 - 2 – 3’ entdecken die Teilnehmenden unter anderem die Entwicklung von Moers vom Dorf zur Stadt.

Die Zeit um das Jahr 1600 in der Grafenstadt können die Teilnehmenden der Stadtführung am Donnerstag, 6. Oktober, kennenlernen. Sie startet um 18.30 Uhr am Denkmal von König Friedrich I. auf dem Neumarkt. Gästeführerin Renate Brings-Otremba (Foto: nop) berichtet bei dem Rundgang durch die Altstadt von einer mysteriösen Begebenheit aus dieser Zeit. Zuerst regierten die Spanier und später die niederländischen Oranier die Grafschaft. Der verheerende Stadtbrand und der Ausbruch der Pest verlangten der Bevölkerung damals einiges ab. Mittendrin lebte das ‚Wundermädchen‘ Eva Vliegen. Die junge Frau behauptete, dass sie 30 Jahre nichts gegessen habe. Renate Brings-Otremba schlüpft in die Rolle der ‚Hungerkünstlerin‘. Die Teilnehmenden der Führung sollen dieses Schicksal aber nicht erleiden: Danach kehren sie gemeinsam in ein Restaurant mit niederrheinischer und kalabrischer Küche in der Altstadt ein. Die Kosten betragen pro Person acht Euro ohne Essen und 23 Euro mit Essen.

Beim ersten Teil der Stadtführungstrilogie ‚Moers 1 - 2 – 3‘ am Freitag, 7. Oktober, um 16 Uhr entdecken die Teilnehmenden die Entwicklung von Moers vom Dorf zur Stadt. Treffpunkt ist an der Kapelle Ecke Rheinberger / Mühlenstraße. Gästeführerin Eva-Maria Eifert nimmt die Teilnehmenden mit auf eine Zeitreise in das mittelalterliche Dorf Murse mit der damaligen Kirche St. Bonifatius. Heute befindet sich dort der kleine Park, in dem die Kapelle zu finden ist. Weiter geht es entlang des Moersbachs bis zur Wall- und Grabenanlage. Weitere Ziele sind die Altstadt, der Kastellplatz und das Schloss. Der zweite Teil der Führung findet am Sonntag, 16. Oktober, und Teil 3 am Sonntag, 23. Oktober, statt. Wer an allen drei Veranstaltungen teilnimmt und die jeweiligen Stempel erhält, bekommt eine kleine Überraschung. Die Teilnahme an den Führungen kostet jeweils sechs Euro.