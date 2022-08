Ehrung in Moers : Stadt würdigt Sportler Wolfgang Ritte

Moers Der Moerser, Träger zahlreicher Titel im Stabhochsprung, durfte sich ins Goldene Buch eintragen. Dreimal wurde Ritte zum deutschen Senioren-Leichtathleten des Jahres gewählt.

Sichtlich ergriffen richtete Wolfgang Ritte seinen Dank an den Bürgermeister und die anwesenden Gäste. „Wenn ich ehrlich bin, habe ich viele Jahre gehofft, dass es diesen Augenblick gibt. Das ist für mich etwas ganz Besonderes in meinem Leben“, erläuterte Ritte. Ursprünglich stammt der Sportler aus Bocholt und der Liebe wegen vor 50 Jahren nach Moers gezogen. Trotz seiner Erfolge möchte Ritte weiter am Ball bleiben. Er wird 2023 den Rekord im Stabhochsprung in seiner Altersklasse in der Halle und im Freien angreifen. Passend dazu hat Ritte in das Goldene Buch einen Wahlspruch des schwedischen Leichtathleten Hans Lagerquist eingetragen: „Do it with passion or not at all“ – Tue es mit Leidenschaft oder gar nicht.