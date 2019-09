Straßenreinigung in Moers : Stadt will Parkverbot an Kehrtagen testen

Laut Verwaltung umfasst die Straßenreinigung lediglich den Anspruch auf Reinigung der Fahrbahnoberfläche, nicht der Straßenrinne. Die ist häufig durch parkende Autos blockiert. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Moers In fünf Straßenzügen könnte die Regelung eineinhalb Jahre lang ausprobiert werden. Mit dem Projekt wären laut Verwaltung aber erhebliche Kosten verbunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Julia Hagenacker Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers Autorendetails aufklappen Julia Hagenacker ist von Haus aus Juristin und verantwortet seit Januar 2018 die Inhalte der Moerser Lokalausgabe der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Moers könnte und sollte sauberer sein, darüber sind sich Politik, Verwaltung und Bürger einig. Die Frage ist, wie sich der Wunsch möglichst kostenschonend in die Realität umsetzen lässt. Ein Vorschlag lautet: zeitliche Parkverbote an dem Tag, an dem die Kehrmaschine durch das Quartier fährt. Im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt (12. September) und im Stadtrat (2. Oktober) wird darüber jetzt beraten. Die Verwaltung hält – praktischer und rechtlicher Bedenken zum Trotz – einen eineinhalbjährigen Projektversuch in bestimmten Straßenzügen (siehe Info-Box) für denkbar.

Bereits im März dieses Jahres hatte die CDU-Fraktion beantragt, dass die Verwaltung und die Verwaltungsratsmitglieder der Enni Stadt und Service entsprechende Beschlüsse zur Einführung eines flächendeckenden, straßenscharfen Parkverbots an den Kehrtagen fassen. Auch einzelne Bürger, sagt die Stadt Moers, hätten sich das in den vergangenen Jahren immer wieder gewünscht. Die Christdemokraten schlugen vor, ein entsprechendes System in einer Erprobungsphase in den Ortsteilen Meerbeck, Hochstraß und in der Stadtmitte zu testen. In anderen Städten, hieß es, funktioniere das problemlos. Bei der Stadt scheint man sich diesbezüglich allerdings nicht sicher zu sein.

Info Diese Straßen sind für einen Test denkbar Straßenzüge In diesen Straßenzügen hält die Verwaltung einen Projektversuch für denkbar: Lotharstraße, Kirschenallee, Trajanstraße, Reichweinstraße, Kaiserstraße. Erstanschaffung Insgesamt würden in den genannten Straßenzügen 37 Schilderkombinationen benötigt. Für die Erstanschaffung fallen insgesamt rund 4500 Euro an. Folgekosten Ausdrücklich weist die die Stadt darauf hin, dass die Kosten für eine flächendeckende Beschilderung nicht aus laufenden Haushaltsmitteln getragen werden könnten. Auch die personellen Auswirkungen – bei der Straßenverkehrsbehörde, der Enni und im Bereich Verkehrsraumüberwachung – seien erheblich. Straßenreinigungsklasse Die Enni hat bereits eine neue Straßenreinigungsklasse (Normalklasse mit Haltverbot) geprüft. Die anfallenden Zusatzkosten in die Straßenreinigungsgebühr einzurechnen, sei allerdings nicht möglich, heißt es.

Bereits im Herbst 2014 seien im Bereich der Mattheck versuchsweise für einen Zeitraum von sechs Monaten entsprechende Hinweisschilder ohne Haltverbote aufgestellt worden, heißt es in der Stellungnahme der Verwaltung zur Rats- und Ausschusssitzung. In dieser Zeit sollte am Randstreifen nicht geparkt werden, damit die Kehrmaschine auch die Straßenrinne reinigen kann. Soweit der Plan.

Bei dem damaligen Versuch sei auf die freiwillige Unterstützung durch die Autofahrer gesetzt worden, heißt es – mit mittelmäßigem Erfolg. Insgesamt wurden 20 Hinweisschilder aufgestellt. Der Parkdruck am Seitenstreifen sei an den Tagen der Straßenreinigung dennoch unverändert hoch gewesen, sagt die Stadt. Fazit: Die Intention, mit möglichst geringen Kosten und ohne das Verhängen von Verwarngeldern dafür zu sorgen, dass die Straßen am Reinigungstag frei sind, wurde nicht erfüllt. Der anfänglich zu spürende positive Effekt sei sehr schnell verflogen, zudem wurden kurz nach dem Aufstellen mehrere Schilder gestohlen, moniert die Verwaltung. Die vorgeschlagene Alternative – Haltverbotsschilder und kontinuierlicher Kontrolle durch die städtische Verkehrsüberwachung – greift deshalb deutlich härter durch.