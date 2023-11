Klimawandel in Moers Warum Moers am Kanalzwang rüttelt

Grundsätzlich gilt in Moers wie anderswo: Wer ein bebautes Grundstück besitzt, muss dieses an das Kanalnetz anschließen, damit Niederschlags- und Abwasser gezielt abfließen können. Das Gesetz erlaubt aber unter bestimmten Voraussetzungen die Freistellung vom sogenannten Anschluss- und Benutzungszwang. Was das Regenwasser angeht, soll in Moers künftig möglichst oft von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden. Ziel ist es vielmehr, Niederschlagswasser vorrangig auf Grundstücken versickern zu lassen beziehungsweise es dort direkt zu nutzen, zum Beispiel als Brauchwasser für Toilettenspülungen oder zur Bewässerung von Pflanzen.