Schöffenwahl in Moers Ehrenamt mit besonderer Verantwortung

Die Aufgabe ist wichtig und verantwortungsvoll; die Auswahl der richtigen Personen dafür ebenfalls: Noch bis Ende März können sich Moerserinnen und Moerser für das Schöffenamt bewerben. Was der ‚Job‘ mit sich bringt, wer für ihn infrage kommt und worauf besonders geachtet wird.



Was sind Schöffen? Schöffen sind als ehrenamtliche Richter mit gleicher Stimme wie Berufsrichter in Hauptverhandlungen am Amtsgericht Moers oder am Landgericht Kleve tätig. Damit gestalten sie das Ergebnis des Urteils sowie alle anderen Entscheidungen über das Verfahren maßgeblich mit. Deutschlandweit werden derzeit rund 60.000 Schöffinnen und Schöffen gesucht. Ab Januar 2024 entscheiden sie fünf Jahre lang gemeinsam mit Berufsrichtern über Schuld und Unschuld sowie über das Strafmaß. Als Vertreterinnen und Vertretern des Volkes sollen sie dazu beitragen, dass das Vertrauen in die Justiz erhalten bleibt und das Verständnis der Bevölkerung für die Rechtsprechung gefördert wird.



Wie entsteht die Vorschlagsliste? Die Stadt Moers wurde vom Präsidenten des Landgerichts Kleve aufgefordert, eine Vorschlagsliste mit mindestens 108 Personen aufzustellen, die sich für die Berufung zur Schöffin oder zum Schöffen eignen. Die Vorschlagsliste soll alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Beruf und sozialer Stellung angemessen berücksichtigen. Über die Aufnahme von Bewerberinnen und Bewerbern in die Vorschlagsliste wird zunächst im Hauptausschuss und anschließend im Rat der Stadt Moers entschieden. Die Vorschlagsliste wird daraufhin eine Woche lang öffentlich ausgelegt. Der Zeitpunkt der Auslegung wird öffentlich bekanntgemacht. Gegen die Vorschlagsliste kann binnen einer weiteren Woche, gerechnet vom Ende der Auslegungsfrist schriftlich oder zu Protokoll mit der Begründung Einspruch erhoben werden, dass in die Vorschlagsliste Personen aufgenommen sind, die nicht aufgenommen werden dürfen oder nicht aufgenommen werden sollen.



Wie lässt sich verhindern, dass extremistische Schöffen Recht sprechen? Vor allem in Ostdeutschland haben Rechtsextreme ihre Anhänger zuletzt vermehrt dazu aufgerufen, sich als Schöffen bei Gericht zu bewerben. Das Problem: Den Städten liegen in der Regel keine Daten vor, die beispielsweise auf einen extremistischen Hintergrund schließen lassen. Parteimitgliedschaften werden in Deutschland beispielsweise gar nicht systematisch erhoben. In Moers sei die Lage dennoch gut einschätzbar, sagt Stadtsprecher Thorsten Schröder. Bewerbungen von Kandidaten mit eindeutig extremistischem Hintergrund würden von vorn herein aussortiert, in Verdachtsfällen die Vorschlagslisten mit entsprechenden Anmerkunge für den Stadtrat versehen. „Sollten die Kommunen Zweifel an der Verfassungstreue einer Bewerberin oder eines Bewerbers haben, steht es ihnen frei, neben dem Verfassungsschutz auch die Staatsschutzdienststellen der Polizei zu kontaktieren“, erklärt das NRW-Justizministerium auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur dpa.