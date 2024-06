Mehrere Standorte denkbar Stadt prüft Pläne für Azubi-Wohnheim in Moers

Moers · Mit dem Berufsbildungscampus für rund 4500 Schüler entsteht in Moers einer der größten Schulorte beruflicher Bildung in NRW. Die SPD will preisgünstiger Wohnraum speziell für Auszubildende schaffen.

04.06.2024 , 16:30 Uhr

Ein möglicher Wohnheim-Standort: Das Gelände des Mercator-Berufskollegs gegenüber vom St.-Josef-Krankenhaus. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers