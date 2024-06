Initiative der Stadt 950 neue Bäume in Moers

Die Marke von 1000 wird nur knapp verfehlt. 950 neue Bäume sind dennoch eine stolze Zahl. Knapp zwei Drittel stehen an Straßen und gut ein Drittel in Grünanlagen. Die Baumpflanz-Offensive der Stadt Moers hat Anfang 2023 in der historischen Zechensiedlung Meerbeck begonnen. Dort wurden die alten Alleen wiederhergestellt. Es folgten Straßen in Kapellen, Utfort, Innenstadt, Repelen, Schwafheim und Vennikel. Bei Grünanlagen standen vor allem Spielplätze im Fokus, unter anderem in Asberg, Scherpenberg, Kapellen und Eick-West. Dort ist der Baum in erster Linie Schattenspender, trägt aber natürlich auch zum Mikroklima. Gepflanzt werden überwiegend Baumarten, die besonders gut mit den veränderten Klimabedingungen zurechtkommen. Hierzu gehören beispielsweise die Esche, der rotblättrige Ahornbaum, der Schnurbaum, Baumhasel und Amberbaum. Bürgermeister Christoph Fleischhauer hatte die Baumpflanz-Offensive im Jahr 2021 initiiert. Sie wurde später von der Politik beschlossen. Die jährlichen Gesamtkosten liegen bei rund 575.000 Euro.