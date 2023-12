Neues Angebot in der Schlossstadt Stadt Moers erweitert Nutzung der Online-Ausweis-Funktion

An dem Terminal können Bürgerinnen und Bürger beispielsweise Führungszeugnisse und eine Kfz-Zulassung beantragen, einen Einblick in die Punkteauskunft beim Kraftfahrt-Bundesamt bekommen oder den Mängelmelder nutzen. Bei möglichen Fragen helfen die Mitarbeitenden des Bürgerservice vor Ort weiter. In Zukunft könnte die Zahl der Terminals ausgeweitet werden, sodass zum Beispiel Autokäuferinnen und –käufer direkt beim Händler den neuen Pkw anmelden können.