Gesundheit in Moers : St. Josef macht „Fit nach Feierabend“

Moers Gesundheitszentrum bietet Kurse in den Abendstunden an.

Fit nach Feierabend – Sport nach Feierabend: Das Gesundheitszentrum Niederrhein am St.-Josef-Krankenhaus bietet jetzt Präventionskurse in den Abendstunden an. Wer sich gerne im Wasser aufhält, ist gut aufgehoben beim Kurs Wassergymnastik, der dienstags in der Zeit von 19 bis 19:45 Uhr stattfindet. Wassergymnastik stärkt den Bewegungsapparates und das Herz-Kreislauf-System. Das Schweben im Wasser schult zudem den Gleichgewichtssinn und regt die die Konzentration an. Aufgrund des Wasserwiderstandes seien die Übungen besonders effektiv.