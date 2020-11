Medizin in Moers : St.-Josef-Krankenhaus: Zertifikat für Gelenkersatz-Spezialisten

Moers Die Klinik für Orthopädie und Traumatologie am St. Josef Krankenhaus wurde als Zentrum der höchsten Versorgungsstufe für künstliche Hüft- und Kniegelenke ausgezeichnet und ist erstes zertifiziertes Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung in der Region.

Die Daten des Endoprothesenregisters Deutschlands zeigen eindeutig, dass in Kliniken, an denen besonders viele künstliche Hüft- und Kniegelenke eingesetzt werden, erheblich weniger Komplikationen wie zum Beispiel Nachoperationen auftreten. „Die Klinik für Orthopädie und Traumatologie am St. Josef Krankenhaus Moers ist seit 2014 als Endoprothetikzentrum zertifiziert“, berichtet Chefarzt Michael Jonas. Das Zertifikat belegt, dass in dieser Klinik künstliche Gelenke in besonders guter und standardisierter Qualität eingesetzt werden. Aufgrund der kontinuierlich steigenden Fallzahl und der gleichbleibend hohen Versorgungsqualität in der Medizin, der Pflege, der Physiotherapie und der Orthopädietechnik wurde die Klinik für Orthopädie und Traumatologie am St. Josef Krankenhaus Moers im September 2020 als Zentrum der höchsten Versorgungsstufe für künstliche Hüft- und Kniegelenke ausgezeichnet und ist erstes zertifiziertes Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung in der Region; die nächsten Maximalversorger am linken Niederrhein sind in Viersen und Neuss zu finden. Aufgrund des Lockdowns in der Corona-Pandemie mussten hierzulande hunderttausende nichtakute Operationen verschoben werden. Darunter fielen auch viele Gelenkersatzoperationen; der Rückgang von Hüftgelenkersatzoperationen betrug deutschlandweit rund 80 Prozent.