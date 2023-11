Ausbildung in Moers Mehr als nur eine Röntgenaufnahme: St. Josef bildet erstmalig MTRA aus

Das Moerser St. Josef Krankenhaus bietet diese Ausbildung in diesem Jahr zum ersten Mal an. Georg Hölscher, Leiter MTR in der Radiologischen Abteilung des Moerser Krankenhauses, betreut die beiden Auszubildenden: „Die Ausbildung findet im Blockunterricht statt, wobei die Auszubildenden den praktischen Teil hier am St. Josef Krankenhaus absolvieren und der theoretische Teil im Helios Bildungszentrum in Krefeld stattfindet. Die Ausbildung ist sehr anspruchsvoll; Kenntnisse in Chemie, Biologie und Physik bilden eine gute Grundlage für eine erfolgreiche Ausbildung.“