Krankenhaus in Moers : St. Josef hilft: Medikamente für die Ukraine

Die Kartons sind gepackt. Insgesamt sieben Paletten mit Hilfsmaterial hat das Moerser Krankenhaus auf den Weg in die Ukraine gebracht. Foto: Yvonne Fuchs

Moers Dank Spenden konnte das Moerser Krankenhaus insgesamt sieben Paletten mit Hilfsmitteln in die Ukraine schicken. Die Aktion fand statt in Zusammenarbeit mit der Uniklinik Düsseldorf und Aldo Vetere, einem Freund und Vertrauten von Vitali und Wladimir Klitschko.

Im Kriegsgebiet der Ukraine werden aufgrund der Kämpfe Schmerzmittel und Verbandsmaterialien für die notleidende Bevölkerung gebraucht. Jede Hilfe ist willkommen. Christoph Vogt, Chefarzt des Zentrums für Innere Medizin am St.-Josef-Krankenhaus Moers, und seine Kollegin Darya Geiger, Assistenzärztin in der Radiologischen Klinik des St.-Josef-Krankenhauses, haben einen Kontakt zur Universität Düsseldorf hergestellt, die Hilfskonvois in die Ukraine mit Unterstützung der ukrainischen Botschaft und der Bundeswehr schickt.

Die Medikamente und Verbandsmaterialien wurden bestellt und direkt nach Düsseldorf transportiert. Die Firma Buttkereit stellte kostenfrei einen Lastwagen samt Fahrer zur Verfügung. In Düsseldorf wurden die Materialien an Aldo Vetere übergeben. Er ist ein langjähriger enger Freund der Klitschko-Brüder. Als Physiotherapeut hat er Wladimir und Vitali Klitschko während ihrer Zeit als Profiboxer zehn Jahre behandelt und war mit ihnen weltweit unterwegs. Mit Vitali Klitschko, dem jetzigen Bürgermeister von Kiew, steht Aldo Vetere in ständigem Telefonkontakt und bekommt Informationen, welche Materialien benötigt werden und auf welchem Transportweg die Güter ins Land kommen können.

Die sieben Paletten mit Hilfsmaterial des St.-Josef-Krankenhauses wurden in einer Düsseldorfer Halle zwischengelagert. Der voll beladene Lastwagen legt bis zur polnischen Grenze 1300 Kilometer zurück. Dort erfolgt dann eine Umladung der Hilfsgüter in militärische Konvois. Bis zur ukrainischen Hauptstadt Kiew ist der Konvoi dann noch lange unterwegs. Viele Stopps mit umfangreichen Kontrollen gehören zur Tagesordnung. Des Weiteren besteht ein Nachtfahrverbot. Bis der Konvoi seinen Zielort Kiew oder die umkämpfte Stadt Mariopol am Asowschen Meer erreicht, sind zwei Tage vergangen.

„Wir als St.-Josef-Familie sind solidarisch mit den Menschen in der Ukraine und beteiligen uns gerne im Rahmen unserer Möglichkeiten an der Versorgung der Opfer des Krieges“, sagte Ralf H. Nennhaus, Geschäftsführer der St. Josef Krankenhaus GmbH. Dank einer großzügigen Spendensumme konnten verschreibungspflichtige Medikamente bestellt werden, die sehr dringend benötigt werden.

(RP)