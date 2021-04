Sportabzeichengemeinschaft Moers : 132 Sportabzeichen trotz Corona

Moers Der gemeinnützige Verein „Sportabzeichengemeinschaft“ Moers wurde am 1. April gegründet. Er besteht zurzeit aus 14 Mitgliedern, die alle berechtigt sind, das Deutsche Sportabzeichen abzunehmen.

„Unser Ziel ist es, auch Menschen, die keinem Sportverein angehören, einen Anreiz zu geben, sich breitensportlich zu betätigen und die Anerkennung dafür in Form eines Abzeichens, beziehungsweise einer Urkunde zu erhalten“, erklärte Pressesprecher Harald Hau am Mittwoch. „Letzeres war für uns als lockere Interessengemeinschaft bisher nur über den Umweg eines anderen eingetragenen Vereins möglich gewesen. Jetzt können wir das selber machen.“ Doch das ist nicht nur ein Vorteil. Im Gegensatz zu den meisten Sportvereinen, die oft nur einen Sportabzeichenabnehmer zur Verfügung haben, kann der neue SAG-Verein insgesamt 14 Abnehmer aus den unterschiedlichsten Schwerpunktbereichen wie Leichtathletik, Schwimmen, Radfahren und Turnen anbieten. Das garantiert nicht nur eine breite fachliche Beratungsqualität für Sportanfänger jeden Alters, sondern ermöglicht es nun auch „alten Hasen“, ihre Prüfungstermine zeitlich viel flexibler zu gestalten. Das gilt vor allem für die Abnahmetermine beim Turnen und Schwimmen. Die fanden dank der Hilfsbereitschaft des Neukirchen-Vluyner Stadtsportverbandes bisher in der Sport- und angrenzenden Schwimmhalle des Stursberg-Gymnasiums statt, waren aber durch die bisherigen Hallennutzungszeiten sowieso schon immer begrenzt. Aufgrund der derzetigen Coronaschutzmaßnahmen sind sie jedoch, ebenso wie die für die Leichtathletikprüfungen dort zur Verfügung stehenden Außensportanlagen bis auf Weiteres geschlossen. „Das macht uns wirklich sehr zu schaffen“, bedauert Schriftführer und Kassenwart Karlheinz Morschek.

Am Anfang habe man nur Masken auf den Wegen zu und von den Sportstätten tragen müssen. Dann habe man überhaupt nicht mehr gewusst, was ist, und daran habe sich auch bis jetzt noch nichts wieder geändert. Dass im letzten Jahr dennoch 132 goldene, silberne und bronzene Sportabzeichen an Teilnehmer von sechs bis über 90 Jahren in Moers vergeben werden konnten, macht ihm und seinen Mitmitstreitern jedoch weiter Hoffnung. „Das waren nur fünf weniger als 2019, und das, obwohl man im letzten Jahr fast zwei Monate lang ja nicht trainieren konnte.“ „Ich denke, das dürfen wir auch als Erfolg für unere bisherige engagierte Arbeit buchen“, ergänzte Harald Hau. „Wir nehmen ja nicht nur die Zeiten und Messlängen bei den Prüfungen ab. Viele von uns sind langjährig erfahrene Sportler und können vor allem Anfängern, obwohl wir sie nicht selber trainieren, dennoch eine Menge effektiver Trainingstipps in den für das Abzeichen nötigen Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination geben.“