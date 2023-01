Schule in Moers will ihr Profil stärken Sport-Abi an der Anne-Frank-Gesamtschule

Abriss des Altbaus, Kernsanierung des bestehenden Nebengebäudes und der Mensa, Bau eines neuen Schulgebäudes: Rund 45 Millionen investiert die Stadt Moers in die Anne-Frank-Gesamtschule in Rheinkamp. Damit werde nicht nur der Standort langfristig gesichert, sondern auch die Neukonzeption der Schule unterstützt. Gemeinsam mit professionellen Schulbauberatern und Mitgliedern der Schulgemeinde sei es gelungen, den Bau auf die Schulentwicklung abzustimmen. So werden unter anderem „Lernbüros“ zur Durchführung offener Lernangebote geschaffen. Jahrgangs- und klassenübergreifend erhalten Schülerinnen und Schüler in variablen Räumen ein zusätzliches Lerncoaching zur Forderung und Förderung. Während der Bauzeit könne der Unterricht ohne größere Beeinträchtigungen weiterlaufen. Auch eine provisorische Unterbringung in Containern werde nicht erforderlich sein.