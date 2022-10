Blindgänger in Moers-Kapellen : Sperrungen wegen Bombenentschärfung

Die Grafik zeigt den Fundort der Bombe und die ausgewiesenen Sicherheitszonen. Foto: Stadt Moers

Moers Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist bei Bauarbeiten an der Orchideenstraße in Kapellen gefunden worden. Der Sprenkörper muss so schnell wie möglich entschärft werden. Ab 16 Uhr kommt es am Mittwoch, 26. Oktober, zu Sperrungen, von denen auch die Autobahn 57 betroffen ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Rahmen von Bauarbeiten ist in Moers-Kapellen auf der Orchideenstraße auf Höhe Lupinenweg ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf muss die britische Fünf-Zentner-Fliegerbombe mit mechanischem Aufschlagzünder so schnell wie möglich unschädlich machen, teilte die Stadt mit. In einem Radius von 500 Metern um die Fundstelle (Sicherheitszone 2) werden alle Straßen am Mittwoch, 26. Oktober, ab 16 Uhr gesperrt. Auch die A 57 ist betroffen. Die rund 940 Bewohnerinnen und Bewohner müssen in ihren Häusern und Wohnungen bleiben sowie Fenster und Türen geschlossen halten. Die knapp 900 Anwohnerinnen und Anwohner der Sicherheitszone 1 (250 Meter um die Fundstelle) müssen ihre Häuser und Wohnungen bis 15.30 Uhr verlassen haben. Bei Bedarf können sie sich in der Turnhalle der Dorsterfeldschule (Kurt-Tucholsky-Straße 8) aufhalten. Die Entschärfung dauert voraussichtlich bis 18 Uhr.

Telefonische Anfragen sind unter der Nummer 0 28 41 / 201-600 möglich. Alle Infos auch unter www.moers.de.

(RP)