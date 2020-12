Feuerwehr Moers : „Hermine“ sorgte für Straßensperrung in Moers

Moers Sturmtief Hermine wütete am Sonntag und brachte einen Baum zu Fall. Die Rheinberger Straße für den Einsatz der Feuerwehr für mehrere Stunden gesperrt werden.

Am Sonntag wütete das Sturmtief Hermine mit reichlich Regen und heftigen Windböen auch am Niederrhein. Auf der Rheinberger Straße in Moers musste die Feuerwehr am Vormittag gegen 10 Uhr zu einem Einsatz. Ein Baum war durch den aufgeweichten Boden und der Kraft des Windes zu Fall gekommen. Aufgefangen wurde er durch einen anderen Baum, in dessen Krone er sich verfing. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten durch Einsatz der Drehleiter die die absturzgefährdeten Teile des Baums absägen. Für die Dauer des Einsatzes musste die Rheinberger Straße in Teilen für rund drei Stunden für den Verkehr durch die Polizei gesperrt werden.