Politischer Antrag in Moers SPD will Weihnachtsmarkt bis 30. Dezember

Der Moerser Weihnachtsmarkt wird in den Jahren 2023 und 2024 früher anfangen als üblich. Das hat der Stadtrat mehrheitlich beschlossen. Danach wird der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr vom 17. November bis zum 22. Dezember dauern, im nächsten Jahr vom 15. November bis zum 22. Dezember. Normalerweise beginnt der Weihnachtsmarkt in Moers am Donnerstag vor Totensonntag. das wäre 2023 der 23. November und 2024 der 21. November. Mit ihrem Votum ist die Mehrheit der Stadtrat-Mitglieder einem Antrag des Vereins Niederrheinischer Schausteller gefolgt, der von der Moers Marketing befürwortet wurde. Die Schausteller hatten darauf aufmerksam gemacht, dass Heiligabend und vierter Advent in diesem Jahr zusammenfallen, ein Weihnachtsmarkt der üblichen Länge hätte deshalb nur an drei Adventssonntagen stattgefunden und 29 gehabt – im Jahr 2022 seien es 35 Verkaufstage gewesen. Gut möglich ist es, dass der Weihnachtsmarkt künftig auch über Weihnachten verlängert wird. Dazu hat die SPD-Fraktion im Rat einen Antrag gestellt, über den nach der Sommerpause beraten werden soll. Die SPD hat vorgeschlagen, den Weihnachtsmarkt bis zum 30. Dezember zu verlängern und ihn dadurch „noch attraktiver für die Moerser:innen zu gestalten“.