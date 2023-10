St.-Josef-Krankenhaus Moers SPD will Bewegungsbad erhalten

Hiobsbotschaft für die vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Kursen im Bewegungsbad des Gesundheitszentrums Niederrhein (GZN) am St.-Josef-Krankenhaus: Sie haben die Nachricht erhalten, dass eine Fortsetzung ihrer Kurse im Jahr 2024 auf der Kippe steht. Regina Ozwirk, Pressesprecherin des Krankenhauses, betonte am Mittwoch, dass es sich bei den an alle Kursteilnehmenden verschickten Schreiben nicht um „Kündigungen“ handle. „Wir haben nur prophylaktisch darüber informiert, dass es eventuell zu einer Schließung des Bewegungsbads kommen könnte.“