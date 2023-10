Politik in Moers Parkplatz soll zu Bauland werden

Bezahlbarer Wohnraum ist knapp, in Moers wie deutschlandweit. Die SPD-Fraktion Moers will das Problem in der Grafenstadt angehen. Als Standort für neue Wohnhäuser hat sie eine Fläche im Blick, die Teil eines zentrumsnahen Parkplatzes ist. „Wir brauchen dringend preisgünstigen und sozialen Wohnungsbau und deswegen soll die Verwaltung einen B-Plan für die Schotterfläche am Parkplatz Mühlenstraße erstellen, mit dem Ziel, den öffentlich geförderten Wohnraum für sozialen Wohnungsbau zu nutzen“, teilte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Anja Reutlinger mit. „Zudem bietet sich an, die Wohnbebauung um eine Kindertageseinrichtung zu erweitern.“ Einen Antrag dazu will die SPD noch in diesem Jahr einbringen.