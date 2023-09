Kritik an Planungen Moerser SPD sieht keine Zukunft für den Surfpark

Moers · Die SPD in Moers erneuert ihre Forderung, die Planungen für den Surfpark am Elfrather See in Krefeld zu stoppen. Sie führt insbesondere die zu erwartende Verkehrs- und Lärmbelästigung als Kritikpunkte an.

04.09.2023, 16:02 Uhr

Die Sozialdemokraten in Moers erwarten gespannt die Ratssitzung in Krefeld. Foto: Stadt Krefeld/Global Shots

(RP) Gespannt schaut die Moerser SPD auf die kommende Ratssitzung in Krefeld. Insbesondere geht es um den Antrag auf Verfahrensstopp für den Surfpark am Elfrather See. „Neben Energie- Umwelt- und Klimaschutzaspekten, die selbstverständlich nicht zu vernachlässigen sind, beschäftigt uns vor allem die zu erwartende Verkehrs- und Lärmbelastung. Davon wären vor allem die Moerser Anwohnenden im Stadtteil Vennikel betroffen.“ Das sagt der Kapellener Ortsvereinsvorsitzende Stephan Kosin. „An unseren Bedenken hat sich trotz der konkretisierten Planung nichts geändert. Wir sehen auch keine Ansätze für eine Lösung am geplanten Ort, die für die Bürger im südlichsten Moerser Stadtteil tragbar wären“, erklärt Kosin. Unterstützung findet er dabei bei seinen Genossen aus den Ortsvereinen Rheinkamp, Moers sowie im Stadtverband. Weiterhin müsse unter den nun veränderten Rahmenbedingungen die mittel- und langfristige wirtschaftliche Tragfähigkeit erneut genau geprüft werden. Stichworte: Inflation und Energiepreisentwicklung, heißt aus der Grafenstadt. „Berücksichtigt man dann noch die berechtigterweise geführte Klimadebatte, ist es für mich daher schwer nachzuvollziehen ein bestehendes Biotop aufzugeben, um eine energieintensive künstliche Freizeitanlage für wahrscheinlich wenige solvente Interessenten zu schaffen. Gerade das Naturerlebnis steht doch für viele Wassersportler im Vordergrund“, betont der begeisterte Segler und Taucher. Für die Moerser SPD könne das Ergebnis der Sitzung am 6. September daher nur lauten: Beendigung des Projektes.“

(RP)