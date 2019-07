Sozialdemokraten in Moers : SPD-Rheinkamp jetzt mit Doppelspitze

Sozialdemokraten in Moers

Auch an der Spitze des SPD-Ortsvereins Rheinkamp steht jetzt ein Duo. Anja Reutlinger und Norbert Behrs sind nunmehr gleichberechtigte Vorsitzende. Behrs wurde einstimmig – bei 46 Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen – an Reutlingers Seite gewählt. Zuvor hatten die 48 anwesenden Mitglieder am Donnerstagabend einstimmig eine Satzungsänderung beschlossen, um die Doppelspitze zu ermöglichen.