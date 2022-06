Ehemalige Apotheke am Ostring. : SPD Moers eröffnet Wahlkreisbüro

Am symbolischen roten Band: (von links) der Bundestagsabgeordnete Jan Dieren, Fraktionschef Atilla Cokoglu, SPD-Vorsitzender Frank Lehmann und Landtagsmitglied Ibrahim Yetim. Foto: Norbert Prümen

Moers Die Räume am Ostring 3 dienen dem Stadtverband, der Fraktion sowie den Angeordneten Jan Dieren und Ibrahim Yetim.

„Die Apotheke am Ostring 3 habe Notdienst, war im Internet zu lesen“, erzählte SPD-Stadtverbandsvorsitzender Frank Lehmann am frühen Montagnachmittag mit einem Schmunzeln. „Gerade waren zwei Personen mit Rezepten da. Sie haben gefragt, ob sie Medikamente bekommen können. Ich habe ihnen gesagt, Apotheker Peter König ist im November 2020 in den Ruhestand gegangen und hat seine Apotheke aufgegeben.“ Auch wenn die Apotheke am Ostring 3 seit eineinhalb Jahren Geschichte ist, ist das Ladenlokal, das zwischen der Hauptstelle der Sparkasse am Niederrhein und dem Kö liegt, jetzt wieder eine Anlaufstelle, ein Raum, in dem Menschen Fragen stellen können. Am Pfingstmontag eröffnete der „Ostring 3“, wie es jetzt heißt, weil sich die vielen Angebote, die dort zu finden sind, nicht mit einem Wort zusammenfassen lassen.

Der „Ostring 3“ ist das Wahlkreisbüro des SPD-Bundestagsabgeordneten Jan Dieren und das Wahlkreisbüros des SPD-Landtagsabgeordneten Ibrahim Yetim, Büro des SPD-Stadtverbands Moers und der SPD-Fraktion im Rat der Grafenstadt. „Er ist auch ein Raum für Gedanken, in den Menschen kommen können, um zu diskutieren, Frust abzuladen und zu loben“, sagte Jan Dieren bei der Eröffnung. „Hier können sie von Angesicht zu Angesicht mit Menschen sprechen, Fragen stellen und brauchen keine E-Mail zu schreiben.“

Der Bundestagsabgeordnete hatte bereits am Montag vor zwei Wochen zu seiner ersten Sprechstunde in den „Ostring 3“ eingeladen. Da waren die 70 Quadratmeter im Erdgeschoss und 60 Quadratmeter im Kellergeschoss noch nicht vollständig renoviert gewesen, wie auch jetzt noch einige kleinere Bauarbeiten ausstehen, vor allem in Kellergeschoss. Ursprünglich hatte „Ostring 3“ schon Anfang April eröffnen sollen, nachdem der Umbau Anfang Februar gestartet war. Aber Material und Personal waren nicht so zu bekommen, wie es geplant gewesen war.

Die neuen Räume sind für die SPD in der Grafenstadt mit einer Neuausrichtung verbunden, nachdem sie fast fünf Jahre lang räumlich nicht präsent war, nachdem das Wahlkreisbüro von Siggi Ehrmann in der Hopfenstraße ausgelaufen war. „Wir werden besser zusammenarbeiten“, blickte SPD-Fraktionsvorsitzender Attila Cikoglu auf die verschiedenen politischen Ebenen, die sich jetzt im „Ostring 3“ treffen, von der Stadt über das Land bis zum Bund. Landtagsabgeordneter Ibrahim Yetim wies auf das Ziel der SPD hin, in Moers wieder auf allen diesen politischen Ebenen stärkste Kraft zu werden.

Frank Lehmann unterstrich die Präsenz, die die SPD mit dem „Ostring 3“ zeige, „mitten in der Innenstadt“. Nachdem er mit dem Fraktionsvorsitzenden sowie dem Landtags- und dem Bundesabgeordneten symbolisch ein Eröffnungsband durchschnitten hatte, sprach er die Stadtgesellschaft an, die sich dort treffen solle. Deshalb sollen neben der Politik im „Ostring 3“ auch Kultur und Kunst ihren Raum erhalten. „Das können zum Beispiel Ausstellungen sein“, sagte der SPD-Stadtverbandsvorsitzende. „Die Planungen haben begonnen.“