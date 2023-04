Schülerwettbewerb der Sparkasse am Niederrhein in Moers Street-Art-Künstler warten auf Ideen

Soweit die Rahmenbedingungen im Beteiligungsprozess. Bereits in der Rheinberger Reichelsiedlung hat es eine ähnliche Aktion mit sechs Wandbildern gegeben, die weltweit bekannt wurde. Die Bruder Manuel und Marco Kutz hatten in Kooperation mit „Young Caritas“, dem Jugendprojekt des Caritasverbandes Moers-Xanten, und Künstlern die Galerie unter freiem Himmel eingerichtet. „Wir haben viele junge Menschen und vor allem Nachbarn bei dieser nicht alltäglichen Aktion erreicht, denen die Beteiligung einfach großen Spaß gemacht hat. Wir brauchen solche Begeisterung von Menschen für Menschen“, sagt Caritasvorsitzende Brunhild Demmer über das nachhaltige Projekt, bei dem soziales Engagement und Kunst aufeinandertrafen. So gab es rund 3500 Menschen, die sich beteiligten. „Sie fühlten sich mitgenommen“, so Manuel Kutz. Mit seinem Bruder Marco gehört er zum Young Caritas-Team. Er weiß, wie wichtig und brennend die Fragen nach Zukunft und Sicherheit in Zeiten allgemeiner Bedrohung bei den Jugendlichen sind.