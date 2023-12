Wettbewerb in Moers Sparkasse sponsert „Knete für die Fete“

Die Gruppe sammelte Ideen und schrieb ein Drehbuch. „Das war nach den Herbstferien fertig“, erklärt Johanna Diemer in einer Pressemitteilung der Sparkasse am Niederrhein. Die Produktion – Montage, Schnitt und Tonmischung – wollen die jungen Leute auch nicht auf die lange Bank schieben. Der Teilnahmeschluss bei ‚Knete für die Fete‘ ist zwar erst am 31. Januar, „aber wir wollen nicht unter Druck kommen“, sagt Nils Henneberger und nennt dafür einen Grund: „Unsere Filmgeschichte in maximal fünf Minuten so zu erzählen, dass sie verständlich rüberkommt, ist nicht ganz einfach.“ Möglicherweise müsse man das Video nach den Testvorführungen noch einmal umschneiden.