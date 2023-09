Ausbildungsstart am Niederrhein Sparkasse begrüßt ihre Auszubildende

Mit 17 neuen Auszubildenden startet die Sparkasse am Niederrhein mit einem vergleichsweise starken Jahrgang in das neue Ausbildungsjahr. „Schön, dass Sie sich für uns entschieden haben, ich verspreche Ihnen eine ebenso spannende wie gute Berufsausbildung“, erklärte Giovanni Malaponti, der Vorstandsvorsitzende des größten Kreditinstitutes im Kreis Wesel. In den kommenden zweieinhalb Jahren bildet die Sparkasse die jungen Leute zu Bankkaufleuten aus. Nach drei Einführungstagen werden sie in einer der 23 Geschäftsstellen von Moers bis Xanten bereits ihre Kunden kennenlernen.