Ausgleich für große Baumaßnahme Wo in Moers neuer Wald entstehen soll

Insgesamt erstreckte sich der Waldanteil in NRW auf 846.403 Hektar, was laut IT.NRW in etwa der zehnfachen Größe von Rügen entspricht. Der Flächenanteil in NRW lag laut IT.NRW aber unter dem Bundesdurchschnitt von 29,9 Prozent. Zwischen 2016 und 2022 soll sich die Waldfläche in NRW laut den Statistikern um 0,4 Prozent verringert haben.