Start in die Freibadsaison in Moers Solimare und Bettenkamper Meer öffnen Anfang Mai

Beckerle hofft auf eine gute Saison, mit bestem Wetter und guten Besucherzahlen. Hierzu soll es auch das ein oder andere Event geben. Neben dem traditionellen Badewannenrennen am 10. August wird es am 13. Juli eine große Geburtstagsfeier zum 100. Geburtstag des Naturbads geben, die der Freundeskreis Bettenkamper Meer ausrichten wird. Dann ist mit Jörg Stövhase auch der neue Pächter der „Strandbar 24“ dabei, der mit dem Hafensturm am Rhein in Duisburg-Homberg bereits eine Außengastronomie betreibe.