Bauarbeiten in Moers : Solimare-Parkplatz wird 2020 umgebaut

Bauarbeiten in Moers

Der Parkplatz am Solimare muss in den nächsten Jahren saniert werden. Start soll nach dem Moers Festival 2020 sein . Foto: Julia Hagenacker

Moers Er erhält einen Anschluss an den Kanal, damit schmutziges Wasser nicht mehr im dortigen Wasserschutzgebiet versickert. Dreieinhalb Jahre soll der Umbau insgesamt dauern und sechs Millionen Euro kosten.

Wenn am 1. Juni das Moers Festival vorüber ist, sollen am Solimare die ersten Bagger anrollen. Sie sollen Sektion für Sektion den Parkplatz aufreißen, um ein Kanalnetz im Boden zu verlegen, in das das Oberflächenwasser läuft. Wenn es liegt, erhält der Parkplatz nach und nach eine neue Oberfläche und 67 neue Bäume. Ende 2023 soll der Umbau nach dreieinhalb Jahren abgeschlossen sein.