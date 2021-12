Aktion in Moers : „Solidarität der Vielen“ gegen rechten Hass und Gewalt

Patrick Dollas (rechts) stellte die Aktion bei einer Demo in Moers vor. Foto: Norbert Prümen

Moers In einem Offenen Brief äußern Menschen aus Moers und Umgebung Sorgen über eskalierende Gewalt die von den „Anti Corona-Demonstrationen“ ausgehe. Wer die Aktion unterstützen möchte, kann den Brief im Internet unterzeichnen.

Unter dem Motto „Solidarität der Vielen“ steht eine Aktion in Moers, der sich bisher über 150 Personen angeschlossen haben, darunter viele Politiker und Vertreter von Vereinen und Institutionen. Verantwortlich zeichnet Patrick Dollas, Schauspieler am Schlosstheater Moers. Die Aktion hat einen Offenen Brief veröffentlicht. Die Unterzeichner äußern Sorgen über Spannungen in der Gesellschaft und „eskalierende Gewalt“ die von den „Anti Corona-Demonstrationen ausgehe“. „Wie schon in den zurückliegenden Monaten der Pandemie wurde dieser Protest maßgeblich von einer ,radikalen Minderheit’ von Verschwörungstheoretiker*innen, Querdenkenden, Reichsbürgern und Neonazis getragen. Ganz offen stellen diese ihre Demokratiefeindlichkeit zur Schau, leugnen wissenschaftliche Erkenntnisse, verunglimpfen die Opfer des Holocaust oder greifen Pressevertreter*innen und Polizist*innen an“, heißt es. „Dabei beschränkt sich die Gewalt nicht auf die Demonstrationen, wie die beinahe täglich berichteten Auseinandersetzungen um Einhaltung der Maskenpflicht und der Mord von Idar-Oberstein zeigen.“

Die Aktion fordert dazu auf, Flagge gegen Rechts zu zeigen: „Denn auch hier gab es im vergangenen Jahr Versuche von Querdenken, die Proteste mit rechtem Gedankengut zu verbinden. Im öffentlichen Raum und in den sozialen Netzwerken wurde dabei zum Sturz des ,Merkelregimes’ und zur Schaffung eines ,Nürnberg 2.0’ aufgerufen. Dies darf sich nicht wiederholen!“

„Weisen wir jeden Angriff auf Wissenschaft und Pressefreiheit zurück und machen deutlich, dass es keinen anderen Weg aus der Pandemie gibt, als die konsequente Einhaltung der Maßnahmen und die Impfung“, heißt es weiter. Der Brief ist in voller Länge unter www.solidarität-der-vielen.de nachzulesen. Wer die Aktion unterstützen möchte, kann den Brief unterzeichnen – dazu gibt es auf der Webseite einen Link.

(pogo)