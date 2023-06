Gynäkologin in Moers Wie sich eine Ärztin auf Endometriose spezialisiert hat

Etwa 20 Patientinnen kommen täglich an den Vormittagen unter der Woche in die Praxis auf der Kurt-Schumacher-Allee am Rheinkamper Ring. Ein Großteil ihrer Arbeit besteht aus Krebs- und Schwangerschaftsvorsorge. Ihr oberstes Gebot lautet Freundlichkeit. „Ich bin eine Hausärztin für Frauen. Meine Patientinnen sollen nach einem Besuch in der Praxis das Gefühl haben, dass es gut war, hier gewesen zu sein“, sagt sie. Denn viele Frauen, ob jung oder alt, hätten oftmals Angst aufgrund ihrer Beschwerden. Dazu zählen etwa Schmerzsymptome, wie sie unter anderem bei Endometriose auftreten, einer Erkrankung, die sich durch eine Gewebewucherung im Bauchraum kennzeichnet und oftmals erst sehr spät erkannt wird. „Betroffene Frauen leiden unter Unterbauchkrämpfen, Zwischenblutungen, verstärkten Blutungen, Schmerzen im Bereich der Blase, Leiste und Darm“, so Ivancevic. Endometriose trifft Frauen im gebärfähigen Alter und kommt häufiger vor, als allgemein vermutet: Expertinnen und Experten schätzen, dass zwischen acht und 15 Prozent aller Frauen zwischen Pubertät und Wechseljahren davon betroffen sind. „Das sind jährlich bis zu 40.000 Neuerkrankungen in Deutschland. Damit ist die Endometriose, die zweithäufigste gynäkologische Erkrankung, die sogar Grund für einen unerfüllten Kinderwunsch sein kann“, weiß Sofia Ivancevic.