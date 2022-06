Ehrenamt in Moers : Ein Hoch auf das Ehrenamt in Meerbeck

Moers Tanz, Musik, Action, Informationen und Gespräche machten das Ehrenamtsfest in Neu-Meerbeck zu einer runden Sache. Initiiert wurde es vom Stadtteilbüro.

So feiert das Ehrenamt in Neu-Meerbeck: Mit Musik, Tanz, Sport, Spiel, Kindermodenschau, internationalem Essen , unzähligen engagierten Menschen – und über 1000 Gästen. Das Ehrenamtsfestival in Meerbeck war ein erfolgreiches „Hoch aufs Ehrenamt“, einem Volksfest gleichend. Initiator war das Stadtteilbüro – gedacht als Unterstützung des vielfältigen Einsatzes von Vereinen und Initiativen.

Bürgermeister Fleischhauer eröffnete die Veranstaltung und betonte die Bedeutung des Ehrenamts für Meerbeck und Hochstraß und die Stadtgesellschaft. Er sprach allen Engagierten einen großen Dank aus. „Dieses Fest gab den Vereinen, Initiativen und Einrichtungen, die sich in und für Meerbeck und Hochstraß engagieren, die Möglichkeit, sich zu zeigen und miteinander ins Gespräch zu kommen“, erläuterte Stadtteilmanager Jens Franken. „Sie alle hatten in der Coronazeit damit zu kämpfen, dass sie in der Öffentlichkeit kaum mehr wahrgenommen wurden und Mitglieder, Mitstreiterinnen und Mitstreiter verloren haben. Dabei sind sie so wichtig, weil gerade sie den Stadtteil lebenswert machen.“