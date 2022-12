Kreislaufwirtschaftshof in Moers bleibt geöffnet So läuft die Müllentsorgung zwischen den Feiertagen

Größere Mengen Altpapier können Moerser auch in diesem Jahr kostenlos am Kreislaufwirtschaftshof abliefern. Der hat zwischen den Feiertagen jeweils von 7 bis 18 Uhr geöffnet und ist nur an Heiligabend, den beiden Weihnachtsfeiertagen und an Silvester geschlossen. Auch an den Container-Standorten bittet Kempken um Rücksicht. „Die Gefäße können auch hier die nach den Feiern großen Mengen oftmals nicht fassen“, so Kempken, der weiß, dass neben den Containern stehende, teils zerstörte Flaschen eine Gefahr darstellen oder das Umfeld verschandeln. Hier bittet Kempken, mit der Entsorgung von Glas notfalls bis Ende Januar zu warten. „Dann hat sich die Lage schnell entspannt und Containerplätze verwandeln sich nicht in wilde Müllkippen.“