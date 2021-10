Stadtfest in Moers : So wird der „Moerser Herbst“ 2021

Beim Moerser Herbst dabei: die Sängerin und Songschreiberin Theresa Cherchi. Foto: Norbert Prümen

Moers Stadtfest und verkaufsoffener Sonntag: Das hat es in Moers schon lange nicht mehr gegeben. Am 10. Oktober ist es wieder so weit. Die Vorbereitungszeit für die Moers Marketing ist so kurz wie nie zuvor.