Haus & Grund Grafschaft Moers So wird das Haus winterfest gemacht

Auch die Dachrinnen gehören auf die Herbst-Checkliste des Hauseigentümers. „Sofern sich in den Regenrinnen Herbstlaub angesammelt hat, muss es beseitigt werden“, erinnert Markus Kruse, von Haus & Grund in der Grafschaft. „Sonst können in der nasskalten Jahreszeit Dachrinnen oder Fallrohre verstopfen, Regen und Schneematsch fließen dann nicht mehr ab.“ Wer sich diese jährliche Aufgabe ersparen oder zumindest deutlich erleichtern möchte, kann die Rinnen aufrüsten: „Es gibt spezielle Regenrinnengitter, die das Herbstlaub gleich draußen halten“, empfiehlt Kruse.