VHS-Abendschule in Moers „Sie haben es geschafft, seien Sie stolz auf sich“

Einen besonderen Erfolg feierte Mariam Gochyan, teilte die Stadt weiter mit. Die in Rumänien geborene und auf einen Rollstuhl angewiesene Frau bekam erst als junge Erwachsene in Moers die Gelegenheit, an schulischer Bildung teilzunehmen. Mit viel Fleiß und Ehrgeiz konnte sie im Alter von 24 Jahren ihren ersten Schulabschluss (Hauptschulabschluss) an der VHS ablegen. „Ich bin so glücklich und will auf jeden Fall versuchen, noch weiterzukommen“, sagte die Absolventin aus Krefeld.