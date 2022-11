Neues Angebot in Moers Toben in der Turnhalle – sonntags erlaubt

Am Standort Moers geht das Projekt zunächst in die Pilotphase „und hat das Ziel, in der Zeit nach Corona Kindern mehr Bewegungsmöglichkeiten zu schenken“, sagt Sebastian Schmiedel, Sportentwicklungsplaner der Stadt Moers vom Fachdienst Sport. Der Sonntag habe dabei eine besondere Bedeutung. „Die Kinder erfahren sich mit anderen Kindern neu und bewegen sich intensiv“, so Schmiedel. Die Voraussetzungen sind denkbar einfach, um in Gemeinschaft den Sonntag mal anders zu erleben. Den Start mit 33 Kindern schätzt er positiv ein. „Wichtig ist vor allem, dass Eltern von diesem verlässlichen Angebot erfahren“, so Schmiedel weiter.