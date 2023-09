Umwelttag in Moers Auge in Auge mit der Natur

Die Bandbreite der Themen war in der Tat sehr groß. Sie reichte von Gartenpflanzen über Bienenzucht, Wald- und Wassertiere bis zu Holz zerstörenden Pilzen und dem „Unnutzen“ von Schottervorgärten. So informierte die Nabu-Ortsgruppe Moers/Neukirchen-Vluyn an ihren Stand zum Beispiel über Wölfe. „Der Wolf ist in der Presse und anderen Medien schon lange publik“, begründete René Oberhauser vom Nabu-Landesfachausschuss „Wolf“ die Wahl dieses Themas. „Dadurch sind aber leider auch sehr viele falsche Fakten in Umlauf.“ So sei der Wolf keineswegs ein blutrünstiges Monster. Im Gegenteil. Ein Förster habe ihm erst neulich gesagt, der Wolf sei ihr „bester Naturschützer“.