Gastronomie in Moers : So viel kostet 2022 der Gänsebraten

Stefan Weißbacher vom Restaurant Hufen erklärt, warum die Preise für Gänsebraten dieses Jahr etwas höher liegen. Foto: Norbert Prümen

Moers Das Gasthaus Hufen in Repelen ist mit seinen Gänsegerichten über die Region hinaus bekannt. Knuspriger Gänsebraten steht bereits jetzt auf der Karte. Mit welchen Herausforderungen Koch Stefan Weißbacher zu kämpfen hat.

Der Gasthuf Hufen in Repelen ist für die nahende Martinszeit mit traditionellem Gänsebraten gerüstet. „Wir haben die ersten Reservierungen“, freut sich Gastronom Stefan Weißbacher. Er hat für seine Gäste eine spezielle Gänsekarte. So genannte Tellergerichte oder ganze Gänse für Tischgesellschaften ab drei Personen bietet er an. Das Tellergericht mit Brust oder Keule, glasierten Kastanien, Bratapfel, Rotkohl oder Speckrosenkohl und Kartoffelklößen kostet 35,80 Euro. „In der letzten Saison waren es 33,80 Euro“, so der Koch. Anders die Rechnung für die komplette Gans mit rund 3,8 Kilogramm für drei bis vier Personen im Lokal: 90 Euro Grundpreis und stets 12,80 Euro pro Gedeck. Die 4,8 Kilogramm schwere Gans für vier bis fünf Personen kostet 112 Euro, für fünf bis sechs Personen und 5,8 Kilogramm schwer 135 Euro.

Für Stefan Weißbacher ist seit jeher die eigene Aufzucht einer deutschen Gans in Weidehaltung ab Mitte Juni in unmittelbarer Nähe das A und O. Bis zu 75 Prozent, so seine Prognose, hat er bis zum vierten Advent an Gänsebraten verkauft. In der Weihnachtswoche gibt es „Gans to go“, beispielsweise die ganze Gans mit Soße, jedoch ohne Beilagen, für drei bis vier Personen für 102 Euro. Das Geschäft mit dem leckeren Gänsebraten ist jedoch mächtig in Schieflage geraten.

Info Tipps für den perfekten Braten zu Hause Garzeit Der Gänsebraten braucht Aufmerksamkeit und rund 3,5 Stunden Garzeit bei Niedrigtemperatur. Stefan Weißbacher verrät dazu Tipps für den Hausgebrauch. Der Gänsebräter, gefüllt mit heißem Wasser (bodendeckend), kommt zum Einsatz. Die Gans setzt er in heißem Wasser im Bräter mit Deckel für zwei Stunden bei maximal 160/170 Grad an und gart sie im Backofen. Danach braucht der Gänsebraten noch rund 1,5 Stunden Hitze bei offenem Deckel. Der Gastronom-Tipp für die kräftige Farbe der Soße wie den Geschmack: Pflaumenmus. Während des Garvorgangs verliert die Gans rund ein Liter Fett, das vor der Soßenzubereitung abgeschüttet wird. Das delikate Gänsefett verwendet er zum Anbraten von Fleisch. Geflügel Geflügelhändler Bremenkamp in Kamp-Lintfort bietet der Kundschaft zum November Gänse an, nimmt Reservierungen unter 02842 47806 entgegen. Das Kilo Gans kostet bei ihm aktuell 17,90 Euro, Brust oder Keule liegen bei 26,90 Euro.

In der Branche streicht mancher Gastronom die Gans. Aus unterschiedlichen Gründen. Der Mindestlohn von zwölf Euro ab 1. Oktober spielt eine Rolle wie die Befürchtung, dass Gäste wegen der allgemein gestiegenen Preise ausbleiben. Die Frage der gestiegenen Energiekosten gerade in der Küche befeuert die Situation ebenfalls. Der Gasthof Hufen ist jedoch unabhängig vom Gas. „Wir arbeiten in der Küche mit Flüssiggas und haben vorsorglich nachgetankt. Das reicht bis zum Frühjahr“, sagt Weißbacher. Sorgen macht ihm ein möglicher Blackout. Ein länger dauernder Stromausfall unterbreche die Kühlkette. „Das wäre für den Betrieb eine Katastrophe. Stromausfall wäre das Schlimmste. Da nützt mir mein Flüssiggas nichts mehr“, sagt er. Im Kreis Wesel droht von der anderen Rheinseite die nächste Gefahr: Geflügelpest. Das heißt dann, die Gänse werden aufgestallt. Die Weidehaltung ist vorbei. „Das kann innerhalb von wenigen Tagen passieren. Futter und Energie sind teuer“, so der Gastronom. In Kalkar lässt er die Gänse schlachten. „Früher haben wir selber geschlachtet und konnten je nach Reservierungen planen“, so der Gastronom.

Erreicht die Vogelgrippe die linke Rheinseite, entfällt die Lohnschlachtung in Kalkar im Kreis Kleve. „Dann müssten wir selber schlachten und dürfen keinen Tiere über die Kreisgrenze transportieren“, erläutert Weißbacher. Alternativen zur Gans wie eine Ente lässt er nicht gelten. „Die Ente ist eben keine Gans“, so seine Position. Polnische Gänse sind für ihn ebenfalls keine Option. Der Kilopreis für gefrorene Ware habe sich mehr als verdoppelt und liege bei acht Euro plus pro Kilo. Zudem hätten deutsche Händler nach der Geflügelgrippe 2021 nicht ordern können, weil die Zuchttiere fehlten. Fast eine ganze Gänsegeneration sei ausgefallen. Rund 60 Prozent vom Bestand hätten alleine in den betroffenen deutschen Betrieben gekeult werden müssen. Zwei Jahre Corona mit Restaurantsschließungen haben ebenfalls Spuren hinterlassen. Als Gänse ab November/Dezember schlachtreif wurden, schlossen die Restaurants. Vorsicht sei daher in diesem Jahr die Mutter im Gänsestall der Geflügelzüchter und -händler gewesen. Die eigene Aufzucht macht Stefan Weißgerber in dieser Situation unabhängiger. „Bei uns dominiert die Zuversicht. Den Genuss eines Gänsebratens will sich unsere Kundschaft nicht nehmen lassen, so Weißbacher.