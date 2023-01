Baustellenbesuch So sieht das alte Atlantic-Kino in Moers jetzt aus

In diesem Jahr sollen endlich wieder die Lichter angehen. „Wir werden in diesem Jahr definitiv eröffnen“, sagt Investor Abi Haidar. „Einen exakten Zeitpunkt kann und will ich heute zwar noch nicht nennen. Aber ich kann allen versprechen: Ich werde dieses Herzensprojekt zum Abschluss bringen – und es wird wunderschön!“