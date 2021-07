Proben für Erstaufführung in der Stadtkirche Moers : Die schöne Djamila in Worten und Noten

Info

Termin Die literarisch-musikalische Lesung der 1958 von dem kirgisischen Schriftsteller Tschingis Aitmatov geschriebenen Liebesgeschichte „Djamila“ findet am 3. Oktober um 17 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche Moers an der Klosterstraße 5 statt.



Corona Unter den derzeitigen Corona-Schutzbestimmungen sind dazu maximal 60 Besucher zugelassen.



Eintritt Der Eintritt ist, wie bei allen vorherigen „Five o’clock“-Veranstaltungen in der Stadtkirche auch diesmal wieder frei.



Info Weitere Informationen gibt es bei beim Gestalter der „Five o’clock“-Konzerte Konrad Göke per Mail an info@konrad-goeke.de.