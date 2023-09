Planung in Moers So schön wird der neue Streichelzoo

Zeitplan Alle Bauarbeiten im Schloss- und Freizeitpark – darunter auch die an der neuen Skateanlage – sollen bis zur Internationalen Gartenausstellung (IGA) 2027 im Ruhrgebiet abgeschlossen sein. Moers will sich mit dem Park an der IGA beteiligen. „Als Naturerlebnis, als Platz zum Spielen, für die Kultur und eben für moderne Bildungsarbeit, wie beispielsweise durch ein Grünes Klassenzimmer“, sagte Fleischhauer. „Eingebettet in einen neuen, modernen Streichelzoo, haben wir damit ein Alleinstellungsmerkmal in der Region.“