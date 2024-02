Tolle Tage in Moers Öffnungszeiten der Stadtverwaltung an Karneval

Die Einrichtungen der Stadt Moers haben an den „tollen Tagen“ geänderte Servicezeiten: Die Stadtverwaltung, der Bürgerservice, die Geschäftsstelle der Volkshochschule und die Sozialraumteams haben an Altweiber (8. Februar) und Rosenmontag (12. Februar) jeweils bis 12 Uhr geöffnet. Die Bibliothek ist an Altweiber von 10.30 bis 13 Uhr zugänglich. Die Zweigstelle Kapellen bleibt wie üblich bis 18 Uhr geöffnet. Wegen des Nelkensamstagszuges bleiben die Bibliothek Moers und die Außenrückgabe am 10. Februar geschlossen, teilte die Stadt am Donnerstag weiter mit. Dies gelte für alle städtischen Einrichtungen. Die Moerser Musikschule hat an Altweiber regulär bis 17 Uhr und am Rosenmontag bis 16 Uhr geöffnet. Allerdings findet dort am Montag kein Unterricht statt. Das Grafschafter Museum steht für Besucherinnen und Besucher an Altweiber wie gewohnt bis 18 Uhr offen. Am Nelkensamstag und am Rosenmontag bleibt das Museum geschlossen.