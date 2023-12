Kampagne in Moers So lief die Aktion „Schäm Dich nicht! Ruf an!“

Gestiegene Preise für Lebensmittel, Kleidung, Miete und Energie, schlicht fürs Leben: Viele Menschen spüren die Folgen der Krise im Portemonnaie – und bei manchen ist die Not besonders groß. „Menschen haben Hemmungen in Beratungen zu gehen“, sagt Bernd Riekemann, Vorstand beim Awo-Kreisverband Wesel. Um diesen Menschen zu helfen und ihnen ein Angebot zur Orientierung zu geben, haben die Moerser Wohlfahrtsverbände Awo, Caritas, DRK, Paritätischer und Diakonie mit Unterstützung aus dem Stärkungspakt NRW in Moers 2023 die Kampagne „Schäm Dich nicht! Ruf an!“ in Leben gerufen. Jetzt ziehen sie Bilanz, da das Projekt am 31. Dezember endet, weil die Mittel aus dem Stärkungspakt nicht mit ins Jahr 2024 übertragen werden dürfen.