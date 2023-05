Arbeiten im Freizeitpark Moers Wie der Moersbach renaturiert wird

Sie standen am Lineg-Wasserbus, einem Informationsmobil, am Parkplatz an der Krefelder Straße, um mit Bürgern zu sprechen. Außerdem schauten sie sich den ersten Teilabschnitt an, der fertiggestellt ist. „Zurzeit wird der zweite Abschnitt naturnah ausgebaut, der bis zur Brücke über den Moersbach zum Schlosspark führt“, erzählten sie. „Dann geht es weiter bis zum Minigolfplatz. Insgesamt sind es 1,5 Kilometer. Gefördert wird die Renaturierung durch das Land Nordrhein-Westfalen.“ Diese Brücke soll im Laufe des Junis als Stahlbrücke installiert werden, um den heutigen Übergang über ein Rohr zu ersetzen. „Zurzeit ist dieser Übergang gesperrt, wie der Teil des Freizeitparks gesperrt um den See“, berichtete Silke Bednarz, Sachbearbeiterin im Fachdienst Freizeit und Umwelt der Stadt Moers am Wassermobil. „Das führt zu Einschränkungen. Die Besucher werden umgeleitet. Über Pfingsten ist der Übergang zum Moers Festival geöffnet, dann wieder geschlossen, bis die Brücke fertig ist.“ Darunter wird eine Fischtreppe gebaut. „Die Höhendifferenz beträgt zwar nur 20 oder 30 Zentimeter“, erläuterte Petra Bellinger, „aber ohne Treppe überwinden Fische sie nicht.“