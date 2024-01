Veranstaltung in Moers Für den ersten City-Trödel 2024 bewerben

Stöbern, entdecken, Schnäppchen machen: Am Sonntag, 17. März, lockt der erste City-Trödel des Jahres von 11 bis 17 Uhr Schnäppchenjäger in die Innenstadt. An über 200 Ständen finden Besucher ein Angebot an Kleidung, Schmuck, Spielzeug, Porzellan, Schallplatten, Bildern, Dekoration und vieles mehr – gut erhaltene Secondhand-Sachen von privaten Anbieter:innen zu kleinen Preisen. „Der Moerser City-Trödel bietet nicht nur die ideale Gelegenheit, die eine oder andere Rarität zu erstehen, sondern auch einen willkommenen Anlass, die Innenstadt mit unserer heimischen Gastronomie zu besuchen“, sagte Michael Kersting, Geschäftsführer von Moers Marketing.