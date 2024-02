Einzelhandel in Moers So läuft der Umzug der Barbara Buchhandlung

Moers · Seit zehn Jahren gibt es das Geschäft an der Burgstraße. Am Donnerstag ist Eröffnung am neuen Standort – genau gegenüber. Was diesen Umzug so besonders macht.

27.02.2024 , 16:30 Uhr

Bücherkisten werden hin und her geschleppt. Vom alten Standort (links) zum neuen (rechts) sind es zum Glück nur ein paar Schritte. Foto: Norbert Prümen

Von Sabine Hannemann